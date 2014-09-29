بالصور.. رئيس جهاز مشروعات القوات المسلحة يبحث إقامة مشروعات استثمارية ببورسعيد

استقبل المهندس اسامة انور سكرتير عام مساعد محافظة بورسعيد نائبا عن محافظ بورسعيد لسفرة لأداء فريضة الحج اللواء أركان حرب منير لبيب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

و قد رافقه اللواء حرب أشرف حامد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، إحدى شركات جهاز الخدمات الوطنية للقوات المسلحة ورئيس هيئة الثروة السمكية خلال زيارتهما لمحافظة بورسعيد .

وبدأت الزيارة في منطقة شرق بورسعيد حيث تم زيارة منطقة بوغاز 2 لبحث اقامة مشروع استزراع سمكي علي احدث التقنيات والامكانيات يشمل علي وحدة ابحاث المياة وسكن اداري ومفرخ بحري بالاضافة الي عمل احواض سمكية بالمفرخات .

وأبدي رئيس الجهاز اعجابة الشديد بالمكان نظرا لوقوعة علي قناة السويس وسهولة توافر المرفقات فية من صرف صحي وكهرباء ومياة وتكليف جهاز الصناعات البحرية بدراسة المنطقة بالكامل وخلال الزيارة تم بحث سبل تدعيم العلاقات بين أجهزة المحافظة وجهاز الخدمة الوطنية ومناقشة المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات خدمية مشتركة مع المحافظة والاستعانة بالخبرات الفنية وإشراف الجهاز على إقامة هذه المشروعات وتشمل المشروعات الخدمية المقترحة والمزمع البدء فى تنفيذها قريبا على أرض محافظة بورسعيد إقامة مركز تسويق متقدم على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية ومعرض لطرح وبيع كافة منتجات السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والبقالة ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهة.

> وتم مناقشة سبل تطوير الانتاج الحيواني بالمحافظة وتم التفاق علي اقامة مشروع متكامل بدء من نزول الماشية من المراكب حتي بيع منتجاتها من لحوم والبان وكذلك اقامة مصنع للسماد واقامة خط للحلب والانتاج وعقب اللقاء قام المهندس اسامة انور السكرتير العام المساعد ورئيس جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومرافقوهم من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة بجولة ميدانية بدأها بتفقد ومعاينة أحد الأماكن توزيع اللحوم التابعة للمحافظة وذلك بمدينة بورفواد .

وتضمنت الجولة تفقد ومعاينة أحد المنافذ التابعة للقوات المسلحة بجوار المحطة العسكرية بشارع طرح البحر وأكد رئيس جهاز الخدمة الوطنية أن الهدف الأساسى من إقامة هذه المشروعات الخدمية هو تفعيل العلاقة بين المنتج والمستهلك والمساهمة فى تفعيل تطبيقات فصل الإنتاج عن التوزيع وتقديم أفضل وأجود خدمة متميزة للمواطنين وبأقل تكلفة ممكنة مشيرا بان محافظة بورسعيد تعتبر من المحافظات التي سوف يكون هناك تعاون كبير بينها وبين جهاز المشروعات .