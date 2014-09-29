تموين القليوبية : تشكيل غرفة عمليات لمراقبة الآسواق خلال أيام العيد

شكلت مديرية التموين بالقليوبية غرفة عمليات بالمديرية لاستقبال شكاوي المواطنين والعمل علي حلها خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

وقال المهندس جمال السيد القائم بأعمال وكيل مدير التموين بالقليوبية ، انه تم تكثيف الرقابة على انتاج الدقيق المدعم لضمان وصوله إلى المخابز التموينية مطابقا للمواصفات والأوزان القانونية لإنتاج الخبز ، مشيرا إلى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لحين تطبيق منظومة الخبز الجديدة ، مؤكدا علي انه تم تكثيف الحملات لضمان عدم تسرب الدقيق المدعم إلى غير الغرض المخصص من أجله ، وانه سيتم صرف المقررات التموينية علي المواطنين قبل حلول عيد الأضحي.

وأعلن مدير مديرية التموين ، انه تم التنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة لإقامة معارض لجميع أنواع السلع الغير غذائية والتي تعرض بمعرفة تجار الجملة بأسعار مناسبة تقل عن مثيلها في الأسواق بنسبة 15 % إلى 25 % .

وأضاف السيد ، انه تم توفير إسطوانات البوتاجاز بالتنسيق مع شركات الغاز لسد احتياجات المواطنين من خلال 172 مستودع بوتاجاز علي مستوي مدن وقري المحافظة .

وأكد السيد انه هناك حملات مشتركة مع مديرية الصحة والطب البيطري للتفتيش علي المخابز والاسواق وضبط اي مخالفات من سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية أوالذبح خارج المذابح الحكومية .