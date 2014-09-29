تصادم بحاويتين بمدخل تفريعة قناة السويس ببورسعيد

أصطدمت باخرتان حاويات ببعضهما عند الرتقيم رقم 10 من ترقيم قناة السويس في مباه البحر المتوسط بالقرب من مدخل قناة السويس .

و كانت الباخرة mersk tan jong ميرسك تان جونج خارجة من ميناء شرق بورسعيد بينما كانت الباخرة colmbo express كولومبو اكبريس في طريقها لدخول التفريعة الشرقية لقناة السويس و عند الترقيم رقم 10 اصطدمت الباخرتان ببعضهما من الجانبـ، مما أدي الي اهتزاز الباخرتين و سقط عدد من الحاويات في البحر.

وعلي الفور، هرعت قاطرتت قناة السويس للاستطلاع و تأكد مغادرة الباخرتات لمكان الاصطدام في البحر و أكملت الباخرة كولومبو رحلتها بدخول قناة السويس و اتجهت الباخرة الاخري ميرسك تان جونج في طريقها الي ميناء الوصول لها .

وتجري هيئة قناة السويس تحقيقاتها للوقوف علي اسباب الحادث و تحديد المخطئ لصرف تعويضات للطرف السليم و هو ما ستقرره هيئات لوجيستى و ملاحية دولية .

وقالت مصادر ملاحية ان لكل باخرة طريق تمر منه و سيتم تحديد من دخل في طريق الأخر طبقا لما تقرره الخرائط و تسجيلات رادار هيئة قناة السويس .