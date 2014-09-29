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تصادم بحاويتين بمدخل تفريعة قناة السويس ببورسعيد

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تصادم بحاويتين بمدخل تفريعة قناة السويس ببورسعيد تصادم بحاويتين بمدخل تفريعة قناة السويس ببورسعيد

صورة أرشيفية

أصطدمت باخرتان حاويات ببعضهما عند الرتقيم رقم 10 من ترقيم قناة السويس في مباه البحر المتوسط بالقرب من مدخل قناة السويس .

و كانت الباخرة mersk tan jong ميرسك تان جونج خارجة من ميناء شرق بورسعيد بينما كانت الباخرة colmbo express كولومبو اكبريس في طريقها لدخول التفريعة الشرقية لقناة السويس و عند الترقيم رقم 10 اصطدمت الباخرتان ببعضهما من الجانبـ، مما أدي الي اهتزاز الباخرتين و سقط عدد من الحاويات في البحر.

وعلي الفور، هرعت قاطرتت قناة السويس للاستطلاع و تأكد مغادرة الباخرتات لمكان الاصطدام في البحر و أكملت الباخرة كولومبو رحلتها بدخول قناة السويس و اتجهت الباخرة الاخري ميرسك تان جونج في طريقها الي ميناء الوصول لها .

وتجري هيئة قناة السويس تحقيقاتها للوقوف علي اسباب الحادث و تحديد المخطئ لصرف تعويضات للطرف السليم و هو ما ستقرره هيئات لوجيستى و ملاحية دولية .

وقالت مصادر ملاحية ان لكل باخرة طريق تمر منه و سيتم تحديد من دخل في طريق الأخر طبقا لما تقرره الخرائط و تسجيلات رادار هيئة قناة السويس .

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