ضبط أمين شرطة بحوزته أسلحة نارية مهربة في السخنة بالسويس‎

تمكنت قوات الأمن بطريق السخنة بالسويس ، فجر اليوم ، من ضبط أمين شرطة يعمل بمرور الدراسه يدعي ” أمير . م . أ ” أثناء استقلاله سيارة وبحوزته أسلحة نارية وآلية مهربة.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أخطارا من مباحث تأمين الطرق بمنطقة السخنة وبتمكن ضباط التأمين من ضبط أمين شرطة يعمل بمرور الدراسة وأخر أثناء أستقلاله سيارة ملاكي حيث تبين بتفتيش السيارة وجود أسلحة نارية وآلية قبل تهريبها وبيعها لبعض الخارجين عن القانون.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات والمتهم ، وجاري تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة ، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.