مصرع شخص غرقا بالمنوفية

تمكن أهالى مدينة شبين الكوم من انتشال جثة شخص من ترعة بحر شبين الكوم أمام كوبرى القاصد بالمدينة ؛ وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى ، وتكثف المباحث جهودها لكشف غموض وفاته والتعرف على الجثة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بوجود جثة طافية بمياة ترعة بحر شبين الكوم امام كوبرى القاصد ؛ بانتقال قوات الانقاذ النهرى تم انتشال الجثة وتبين انها لشخص مجهول فى العقد الرابع من عمره يرتدى بنطال جينز و”تى شيرت” كحلى اللون ؛ وتلاحظ عدم وجود ثمة اصابات ظاهرة ، وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى .

تم تكليف قسم الادلة الجنائية بالتحرى حول الواقعة ؛ وتحرير محضر رقم 6127 ادارى قسم شبين الكوم لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة.