بلاغ للنائب العام ضد باسم يوسف بتهمة التطاول على الدولة وإهانة الرئيس

قال سمير صبري، المحامي، إن النائب العام، المستشار هشام بركات، أمر بتحقيق فورى فى بلاغه ضد باسم يوسف ، حيث كلف بركات نيابة وسط القاهرة بالتحقيق فى البلاغ .

و كان صبري قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد باسم يوسف لمنعه من مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات لتطاوله على الدولة المصرية رئيسًا وشعبًا وإعلاميين.

وقال صبرى – في بلاغه – إن باسم يوسف اصطنع معركة حامية بينة وبين الإعلامي خالد أبوبكر، في وجود عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وشخص يدعى ياسر عبد المقصود، حيث بدأت من نيويورك انتهاء بمطار القاهرة وأهان السيسي.

وأضاف صبري أن يوسف يشكل أبشع جرائم خيانة الوطن والتطاول على الدولة المصرية رئيسا وشعبا وإعلاما في الخارج وفي أحد المطارات الأمريكية وكان هذا التطاول أمام الكافة على اختلاف جنسياتهم.

وطلب صبري بعد أن أرفق حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة والتمس منع باسم يوسف من مغادرة البلاد وسماع أقوال خالد أبوبكر وعماد الدين حسن وياسر عبد المقصود تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية.