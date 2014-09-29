صحيفة: سبورتنج لشبونة يبدأ خصم مستحقات شيكابالا من يوم اختفائه

بدأ نادي سبورتنج لشبونة في تصعيد موقفه مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" الجناح المصري المحترف في صفوفه بسبب عدم عودته للتدريبات.

ويتواجد شيكابالا في مصر ورفض العودة لناديه بعدما رفض مسؤولوه انضمامه للزمالك في الصيف الماضي.

وذكرت صحيفة (أبولا) البرتغالية الشهيرة أن نادي سبورتنج سيخصم مستحقات شيكابالا بداية من اليوم الذي اختفى فيه اللاعب.

ويتقاضى شيكابالا في عقده السنوي في سبورتنج لشبونة الموقعه لمدة خمسة مواسم 800 ألف جنيه مصري.

كما أشارت الصحيفة إلى أن باب الزمالك قد أغلق أمام شيكابالا لعدم وجود مكان لقيد اللاعب في يناير.

ويشمل عقد شيكابالا شرطا جزائيا بقيمة 45 مليون يورو.