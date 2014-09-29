تأجيل دعوي تعويض بمليون جنية ضد المطربة أنغام لجلسة 10 نوفمبر

أجلت الدائرة المدنية بمحكمة القاهرة الاقتصادية دعوي تعويض بمليون جنية مقامة من شركة ستارز للانتاج الفنى ضد المطربة أنغام لجلسة 10 نوفمبر للإطلاع.

وأضافت عريضة الدعوي ان المطربة انغام قامت باستغلال الحان بعض المصنفات الفنية منها “سيدى وصالك ، وليه سبتها” وغنائها فى مهرجان موازين بالمغرب دون إذن من الشركة المدعية صاحبة الحق الحصري للمصنفات، وهو ما يعد مخالف لأحكام القانون.

ونوهت عريضة الدعوي ان استغلال المصنفات دون الحصول على إذن من صاحب حق الاستغلال يعد منافسة غير مشروعة لصاحب الحق.

يذكر ان المطربة انغام باعت الاغانى لشركة عالم الفن وقامت عالم الفن ببيع الاغانى لشركة ستارز فأصبحت صاحبة الحق الحصري لاستغلال هذه الاغانى.