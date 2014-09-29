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إيقاف باخرة سياحية حتي إنهاء مراجعة إجراءات السلامة بها في الأقصر

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إيقاف باخرة سياحية حتي إنهاء مراجعة إجراءات السلامة بها في الأقصر إيقاف باخرة سياحية حتي إنهاء مراجعة إجراءات السلامة بها في الأقصر

أرشيفية

قررت إدارة الحماية المدنية بالأقصر بإيقاف الباخرة السياحية ميس ايزادورا التي شب حريق في إحدي غرفها، مساء أمس، حتى انهاء مراجعة إجراءات السلامة والوقوف على اسباب الحريق بسبب تكراره لثاني مرة بذات الباخرة.

وكلفت شرطة السياحة والآثار بالأقصر إدارة الباخرة بنقل السياح نزلاء الباخرة وعددهم 108 سائح من جنسيات مختلفة الي باخرة أخري لاستكمال برنامج الزيارات الخاصة بهم.
> والسياح النزلاء جنسياتهم كالتالي 85 سائح بولندي و12 سائح فرنسي و4 سياح روس وسائحين ايطاليين وسائح برازيلي وأخرين استرالي وألماني بالاضافة الي سائحين.

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