السيطرة على حريقين بمنزلين دون إصابات بالمنوفية

تمكنت قوات الاطفاء بالمنوفية من السيطرة على حريقين مختلفين بمنزلين بالمنوفية بقريتا منشاة دملو التابعة لمركز قويسنا والغورى التابعة لمركز بركة السبع، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية اخطارا من العميد خالد بيبرس رئيس الحماية المدنية يفيد بحريق بمنزل مشيد بالطوب الابيض بقرية منشأة دملو على مساحة قيراط ملك محمد سعد عزب وامتد الحريق الى ورشة نجارة ؛ ولم ينجم عن الحريق ثمة اصابات ؛ فيما رجح مالك المنزل ان يكون سبب الحريق القاء احد المارة سيجارة مشتعلة على كمية من القمامة بجوار المنزل ؛ تم تحرير محضر رقم 6189 ادارى مركز قويسنا وجارى العرض على النيابة .

وتم السيطرة على حريق بمنزل بقرية الغورى على مساحة 70 متر ملك على نصر سلطان ولم ينجم عن الحريق ثمة اصابات والتلفيات انهيار المنزل ونفوق راس ماشية ؛تم تحرير محضر رقم 5410 ادارى مركز بركة السبع وجارى العرض على النيابة .