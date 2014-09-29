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تأجيل محاكمة مرسى و35 من قيادات الإخوان فى «التخابر» لـ 14 أكتوبر

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تأجيل محاكمة مرسى و35 من قيادات الإخوان فى «التخابر» لـ 14 أكتوبر تأجيل محاكمة مرسى و35 من قيادات الإخوان فى «التخابر» لـ 14 أكتوبر

محمد مرسى

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شعبان الشامى بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و و35 من قيادات الإخوان فى قضية «التخابر» والمتهمين فيها بالتخابر مع جهات خارجية وافشاء اسرار البلاد , وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية , لجسة 14 أكتوبر القادم لورود الاستعلام عن قوات تأمين كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى ومعدية القنطرة شرق ولإحضار المتهمين محمد مرسى ومحمد فتحى رفاعة الطهطاوى مع استمرار حبس المتهمين .

 

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