أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير المالية : إجراءات إلزام مؤسسات الدولة بترشيد استهلاك الطاقة ستٌطبق قريبا

Google+ Print
وزير المالية : إجراءات إلزام مؤسسات الدولة بترشيد استهلاك الطاقة ستٌطبق قريبا وزير المالية : إجراءات إلزام مؤسسات الدولة بترشيد استهلاك الطاقة ستٌطبق قريبا

وزير المالية – هاني قدري دميان

قال وزير المالية هاني قدري ، إن تتجه لإلزام مؤسسات الدولة بإجراءات ترشيد الطاقة وشراء الأجهزة الموفرة لها ، وتحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من البنزين والسولار..مؤكدا أنها حريصة على اتباع سياسات اقتصادية آمنة.
> وأضاف قدري – في كلمته خلال مؤتمر المال جي تي إم – “الحكومة اتخذت خطوات لإعادة هندسة سياسة النمو عن طريق بعض المشروعات مثل مشروع محور قناة السويس ومشروعات النقل ، وتصبو إلى سياسات اقتصادية لها صفة الاستدامة والاستقرار”.
> وتابع ” تسعى الحكومة أيضا إلى إعادة هندسة البرامج الاجتماعية بحيث يصل الدعم لمستحقه ، كما أن الدستور يدفع باتجاه زيادة الإنفاق الاجتماعي ، أما بشأن دعم الطاقة فلابد من تحريك أسعارها لتصل إلى “قيمة عادلة”.
> وأشار الوزير إلى أن نظام الجديد (نظام النقاط) هو أحد أشكال التحول إلى الدعم النقدي، بدلا من الدعم السلعي الذي كان سائدا من ذي قبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا