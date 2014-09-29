وزير المالية : إجراءات إلزام مؤسسات الدولة بترشيد استهلاك الطاقة ستٌطبق قريبا

قال وزير المالية هاني قدري ، إن الحكومة تتجه لإلزام مؤسسات الدولة بإجراءات ترشيد الطاقة وشراء الأجهزة الموفرة لها ، وتحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من البنزين والسولار..مؤكدا أنها حريصة على اتباع سياسات اقتصادية آمنة.

> وأضاف قدري – في كلمته خلال مؤتمر المال جي تي إم – “الحكومة اتخذت خطوات لإعادة هندسة سياسة النمو عن طريق بعض المشروعات مثل مشروع محور قناة السويس ومشروعات النقل ، وتصبو إلى سياسات اقتصادية لها صفة الاستدامة والاستقرار”.

> وتابع ” تسعى الحكومة أيضا إلى إعادة هندسة البرامج الاجتماعية بحيث يصل الدعم لمستحقه ، كما أن الدستور يدفع باتجاه زيادة الإنفاق الاجتماعي ، أما بشأن دعم الطاقة فلابد من تحريك أسعارها لتصل إلى “قيمة عادلة”.

> وأشار الوزير إلى أن نظام التموين الجديد (نظام النقاط) هو أحد أشكال التحول إلى الدعم النقدي، بدلا من الدعم السلعي الذي كان سائدا من ذي قبل.