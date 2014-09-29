وصول 47 ألف طن زيوت وبضائع لموانئ السويس

قال عبد الرحيم مصطفي، المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ السويس استقبلت 47 الف طن بضائع وزيوت .

وأضاف – فى بيان إعلامي – أن ميناء الأدبية استقبل السفينة ام تى ام يانجون و على متنها 28849 طن زيوت و السفينة شمس و على متنها 3000 طن بضائع عامة كما يغادر الميناء السفينة ريد تاور و على متنها 5100 طن بضائع عامة كما يشهد ميناء السويس وصول السفينة شاهين و على متنها 250 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة اليوسيفية و على متنها 200 راكب و 38 شاحنة و 14 سيارة و يستقبل السفينة نما اكسبريس و على متنها 11 راكب و 39 سيارة و 60 شاحنة .

يشهد ميناء نويبع اليوم وصول العبارة آيلة و على متنها 634 راكب و 12 شاحنة و يغادر الميناء السفينة بريدج و على متنها 36 شاحنة و العبارة برنسيسة و على متنها 82 راكب . .

شهد ميناء سفاجا بالأمس وصول العبارة القاهرة و على متنها 776 راكب و 95 سيارة و 2 شاحنة و غادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 157 راكب و 35 سيارة و 8 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 9 راكب و 1 سيارة و 61 شاحنة .

كما استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة و على متنها 653 راكب و العبارة برنسيسة و على متنها 111 راكب و السفينة بريدج و على متنها 53 شاحنة و غادر الميناء العبارة آيلة و على متنها 234 راكب و 3 شاحنة و 2 براد .

و شهد ميناء السخنة وصول السفينة كوسكو هامبورج قادمة من جدة و السفينة ام اس سى أيما قادمة من العقبة و غادر الميناء السفينة ا ماس سى جينى متجهة الى الاردن.

على جانب أخر فى إطار السياسة التى تنتهجها موانى البحر الأحمر من تشديد لإجراءات الأمن الصناعى و الحفاظ على أرواح العاملين بموانيها تم تزويد العاملين على الوحدات البحرية و ورش الهيئة و محطات الكهرباء بمهمات وقاية شخصية مطابقة للمواصفات العالمية.