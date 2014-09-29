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وصول 47 ألف طن زيوت وبضائع لموانئ السويس

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وصول 47 ألف طن زيوت وبضائع لموانئ السويس وصول 47 ألف طن زيوت وبضائع لموانئ السويس

موانئ السويس

قال عبد الرحيم مصطفي، المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ السويس استقبلت 47 الف طن بضائع وزيوت .

وأضاف – فى بيان إعلامي – أن ميناء الأدبية استقبل السفينة ام تى ام يانجون و على متنها 28849 طن زيوت و السفينة شمس و على متنها 3000 طن بضائع عامة كما يغادر الميناء السفينة ريد تاور و على متنها 5100 طن بضائع عامة كما يشهد ميناء السويس وصول السفينة شاهين و على متنها 250 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة اليوسيفية و على متنها 200 راكب و 38 شاحنة و 14 سيارة و يستقبل السفينة نما اكسبريس و على متنها 11 راكب و 39 سيارة و 60 شاحنة .

يشهد ميناء نويبع اليوم وصول العبارة آيلة و على متنها 634 راكب و 12 شاحنة و يغادر الميناء السفينة بريدج و على متنها 36 شاحنة و العبارة برنسيسة و على متنها 82 راكب . .

شهد ميناء سفاجا بالأمس وصول العبارة القاهرة و على متنها 776 راكب و 95 سيارة و 2 شاحنة و غادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 157 راكب و 35 سيارة و 8 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 9 راكب و 1 سيارة و 61 شاحنة .

كما استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة و على متنها 653 راكب و العبارة برنسيسة و على متنها 111 راكب و السفينة بريدج و على متنها 53 شاحنة و غادر الميناء العبارة آيلة و على متنها 234 راكب و 3 شاحنة و 2 براد .

و شهد ميناء السخنة وصول السفينة كوسكو هامبورج قادمة من جدة و السفينة ام اس سى أيما قادمة من العقبة و غادر الميناء السفينة ا ماس سى جينى متجهة الى الاردن.

على جانب أخر فى إطار السياسة التى تنتهجها موانى البحر الأحمر من تشديد لإجراءات الأمن الصناعى و الحفاظ على أرواح العاملين بموانيها تم تزويد العاملين على الوحدات البحرية و ورش الهيئة و محطات الكهرباء بمهمات وقاية شخصية مطابقة للمواصفات العالمية.

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