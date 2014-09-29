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أزار: سان جيرمان؟ إذا عدت إلى فرنسا سيكون لفريق ليل

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أزار: سان جيرمان؟ إذا عدت إلى فرنسا سيكون لفريق ليل أزار: سان جيرمان؟ إذا عدت إلى فرنسا سيكون لفريق ليل

نفى إدين أزار جناح تشيلسي أي نية للانضمام إلى باريس سان جيرمان عاجلا أم آجلا، مؤكدا أنه سعيد بالبقاء في لندن.

وربطت تقارير سان جيرمان برغبته في التعاقد مع النجم البلجيكي في يناير المقبل.

ولكن أزار قال في تصريحات لـ(كانال +) يوم الأحد: "عندما غادرت ليل كان بسبب رغبتي في الرحيل عن فرنسا وخوض تجربة جديدة، ولهذا لم أوقع لسان جيرمان".

وبدأ أزار مسيرته مع ليل من 2007 وحتى 2012 بانضمامه إلى تشيلسي.

وأضاف أزار "كل عام أكون من ضمن الأولويات التي يرغب سان جيرمان في التعاقد معها، ولكني لاعبا في تشيلسي وهو المكان الذي أسعى لأن أكبر وأتألق فيه".

وتابع "إذا عدت للدوري الفرنسي مرة أخرى سيكون عن طريق ليل الفريق الذي أشجعه والذي مازلت أحبه".

وأتم "اليوم سان جيرمان أصبح في مكانة كبيرة بالعالم بجوار تشيلسي، ريال مدريد وبايرن ميونيخ ولكن إن كان يريد أن يظل أفضل عليه أن يتوج بدوري الأبطال".

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