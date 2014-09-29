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الإصابة تحرم دوجلاس من السفر لباريس .. ومونتويا يحل محله

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الإصابة تحرم دوجلاس من السفر لباريس .. ومونتويا يحل محله الإصابة تحرم دوجلاس من السفر لباريس .. ومونتويا يحل محله

برشلونة، (إفي): لم يدرج الظهير الأيمن البرازيلي دوجلاس بيريرا في النهاية في قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء بالجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليحل محله مارتين مونتويا.

وذكر الجهاز الطبي للنادي الإسباني في بيان أن اللاعب البرازيلي تعرض لتمزق عضلي في تدريبات أمس، ولذا فإنه لن يشارك في المباراة وسيبقى في برشلونة.

وهكذا أدرج مارتين مونتويا في اللحظات الأخيرة بقائمة النادي الكتالوني، التي تضم 20 لاعبا سيسافرون اليوم إلى باريس، حيث سيخوض البرسا غدا الثلاثاء (في الساعة 20.45) ثاني مباراة له بالمرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا أمام أقوى منافس في مجموعته.

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