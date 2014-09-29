ريفر يتعادل وبوكا يفوز قبل الكلاسيكو الأرجنتيني

بوينوس آيرس، إفي): تعادل ريفر بليت للمباراة الثانية على التوالي، خلال زيارته إلى لانوس بهدف لكل فريق، لكنه لا يزال في صدارة بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

افتتح لاوتارو أكوستا التسجيل للانوس في مباراة الأحد (ق37)، لكن الكولومبي تيوفيلو جوتييريز أدرك التعادل لنادي المليونيرات (ق71)، ليبقى في صدارة هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف.

وكان هذا التعادل هو الثاني على التوالي لفريق المدرب الشاب مارسيلو جاياردو، الذي خرج بنفس النتيجة في الجولة الماضية من ملعب أرسنال.

لكن ريفر لا يزال في الصدارة برصيد 21 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام إندبنديينتي أقرب ملاحقيه، وأربع عن لانوس صاحب المركز الثالث.

ويستقبل ريفر في الجولة المقبلة بملعبه (مونومينتال) غريمه الأزلي بوكا جونيورز، في (سوبر كلاسيكو) كرة القدم الأرجنتينية.

وسيدخل الغريم اللقاء الأهم في الكرة المحلية بمعنويات جيدة، بعد فوزه الأحد على ضيفه كيلمس.

وبفضل هدف وحيد للاعب فديريكو كاريزو (ق52)، استعاد فريق المدرب رودولفو أروابارينا انتصاراته بعد سقوطه الخميس الماضي على أرضه أمام ضيفه راسينج بهدفين لواحد.

ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، مقابل ست نقاط لكيلمس متذيل الترتيب.

وحقق راسينج انتصارا كبيرا على مضيفه بلجرانو 1-4 ، ليواصل صحوته دون هزيمة في الجولات الثلاث الأخيرة.

سجل رباعية الزوار جوستافو بو (17 و81)، صاحب ثنائية الفوز على بوكا بملعب (لا بومبونيرا) قبل ثلاثة أيام، ووالتر أكونيا (ق29 و90)، فيما سجل سيزار بيريرا هدف أصحاب الأرض الوحيد (ق8).

ورفع راسينج رصيده إلى 16 نقطة وتقدم إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بلجرانو عند ثماني نقاط في المركز السابع عشر.

وتختتم مباريات الجولة العاشرة اليوم الاثنين بمباراتين تجمعان أرسنال مع جودوي كروز، ونيويلز أولد بويز مع بانفيلد.

وإذا ما حقق نيويلز الفوز سيتقدم إلى المركز الثاني لجدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط خلف ريفر.