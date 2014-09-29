أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

لا يبنى مصر إلا أبنائها : الرئيس حريص على مشاركة الشباب فى بناء وطنهم ومستقبلهم

Google+ Print
لا يبنى مصر إلا أبنائها : الرئيس حريص على مشاركة الشباب فى بناء وطنهم ومستقبلهم لا يبنى مصر إلا أبنائها : الرئيس حريص على مشاركة الشباب فى بناء وطنهم ومستقبلهم

الرئيس عبد الفتاح

قال عبد الله العوامى مؤسس حملة لا يبنى إلا أبنائها ” للمصريين بالخارج ، أن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تكريمه أوائل الجامعات مساء امس بجامعة القاهرة، إنه سيتم تشكيل المجالس الاستشارية المتخصصة فى الرئاسة وأن نسبة تمثيل الشباب بها ستصل إلى 50% ، تحقق أهداف ومطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

 وطالب العوامى فى بيان رسمى له اليوم ، جميع  الأحزاب والقوى السياسية بإعداد الشباب وفتح أبوابها لهم و بإقامة تدريبات ،وعقد ورش عمل لتدريب الشباب على العمل  القيادى لصقل خبراتهم ومهاراتهم بطريقة صحيحة حتى يتمكنوا من بناء مصر خلال الفترة القادمة .

ودعا مؤسس “لا يبنى مصر إلا أبنائها” ، جميع الشباب إلى العمل بشكل جاد من أجل النهوض بالوطن ، مؤكدا أن شباب مصر ضرب المثل والقدوة للعالم كلة فى الشجاعة والبطولة والبناء وهو قادر على تحقيق المستحيل ، مطالبا الجميع بمساعدة الرئيس الذى أكد بأفعالة أنه يريد أن يتبوأ الشباب اعلى المناصب القيادية وأنه حريص عليهم كل الحرص وعلى مشاركتهم له فى بناء وطنهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي