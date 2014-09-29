لا يبنى مصر إلا أبنائها : الرئيس حريص على مشاركة الشباب فى بناء وطنهم ومستقبلهم

قال عبد الله العوامى مؤسس حملة لا يبنى مصر إلا أبنائها ” للمصريين بالخارج ، أن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تكريمه أوائل الجامعات مساء امس بجامعة القاهرة، إنه سيتم تشكيل المجالس الاستشارية المتخصصة فى الرئاسة وأن نسبة تمثيل الشباب بها ستصل إلى 50% ، تحقق أهداف ومطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وطالب العوامى فى بيان رسمى له اليوم ، جميع الأحزاب والقوى السياسية بإعداد الشباب وفتح أبوابها لهم و بإقامة تدريبات ،وعقد ورش عمل لتدريب الشباب على العمل القيادى لصقل خبراتهم ومهاراتهم بطريقة صحيحة حتى يتمكنوا من بناء مصر خلال الفترة القادمة .

ودعا مؤسس “لا يبنى مصر إلا أبنائها” ، جميع الشباب إلى العمل بشكل جاد من أجل النهوض بالوطن ، مؤكدا أن شباب مصر ضرب المثل والقدوة للعالم كلة فى الشجاعة والبطولة والبناء وهو قادر على تحقيق المستحيل ، مطالبا الجميع بمساعدة الرئيس الذى أكد بأفعالة أنه يريد أن يتبوأ الشباب اعلى المناصب القيادية وأنه حريص عليهم كل الحرص وعلى مشاركتهم له فى بناء وطنهم.