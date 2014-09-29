مصرع ربة منزل في حادث تصادم بالمنوفية

لقيت ربة منزل بقرية تتا التابعة لمركز منوف فى العقد السابع من عمرها مصرعها فى حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة ؛ تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث منوف يفيد باصطدام سيارة نقل بالمقطورة قيادة احمد نبوى -31 سنة- سائق مقيم بقرية تتا بالمدعوة سميرة احمد معوض -70 سنة- ربة منزل ومقيمة بذات الناحية اثناء ارتداد السيارة للخلف ؛ نجم عن الحادث وفاة الأخيرة.

وبتوقيع الكشف الطبى أفاد ان سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تهشم بعظام الصدر ؛ تم تحرير محضر رقم 28974 جنح مركز منوف لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة.