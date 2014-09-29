أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع ربة منزل في حادث تصادم بالمنوفية

Google+ Print
مصرع ربة منزل في حادث تصادم بالمنوفية مصرع ربة منزل في حادث تصادم بالمنوفية

أرشيفيبة

لقيت ربة منزل بقرية تتا التابعة لمركز منوف فى العقد السابع من عمرها مصرعها فى حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة ؛ تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث منوف يفيد باصطدام سيارة نقل بالمقطورة قيادة احمد نبوى -31 سنة- سائق مقيم بقرية تتا بالمدعوة سميرة احمد معوض -70 سنة- ربة منزل ومقيمة بذات الناحية اثناء ارتداد السيارة للخلف ؛ نجم عن الحادث وفاة الأخيرة.

وبتوقيع الكشف الطبى أفاد ان سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تهشم بعظام الصدر ؛ تم تحرير محضر رقم 28974 جنح مركز منوف لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا