محلب يلتقي معاوني وزير الشباب: نسعى لتواصل الأجيال

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح الاثنين، المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وبرفقته الشباب الذين تم اختيارهم لتولي مهمة معاوني الوزير بالوزارة.

وأكد محلب أن خطوة اختيار معاونين للوزراء، جاءت كتأكيد عملي على اهتمام الدولة بالشباب ورعايتهم وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، وثقة الدولة في قدرتهم على اكتساب المهارات والمشاركة بفاعلية في نهضة الوطن.

وأشار إلى أن هذه الفكرة تراوده منذ سنوات ونفذها بالفعل، خلال رئاسته لشركة المقاولون العرب، وأثناء توليه مسؤولية وزارة الإسكان، مؤكدا أن الشباب هم قادة المستقبل، وطاقة العمل والبناء.

وأضاف أن اختيار معاوني الوزير من داخل الوزارات، سيسهم في إعطاء أمل في الترقي لكل موظف بالوزارة، موجها رسالة لمن تم اختيارهم: «آمل فيكم الكثير، وأنتم ستكونون فرقا للتدخل السريع، وتنفيذ أي شئ يتم الاتفاق عليه في الوزارة، بعيدا عن البيروقراطية».

وأوضح أن هذا المنصب دون مخصصات مالية، فهذه فرصة للتدريب، وصنع قيادات شابة، وإدماج الخبرات مع الشباب لتواصل الأجيال، وليس صراع الأجيال، داعيا من تم اختيارهم إلى التواصل مع الجميع داخل الوزارة أو خارجها، وقال: «حل مشاكل المواطنين جزء من مهامكم، فنريد شبابا واعيا، يؤمن بالإنتاج والعدالة الإجتماعية».

واعتبر محلب أنه يعد مصادفة حسنة أن يتم تحديد هذا الميعاد، مع ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطابه بجامعة القاهرة مساء الأحد، عن المجالس التي ستتبع الرئاسة، وسيكون 50% منها من الشباب».

من جانبه، أكد وزير الشباب أن عدد المرشحين لتولي المنصب كانوا 40 فردا، تم اختيار 6 معاونين من بينهم، ووافق محلب عليهم، رغم أن العدد المحدد في القرار الدوري كان 4 معاونين فقط، وذلك نظرا للاستعانة بـ3 معاونين في الشباب، و3 في الرياضة، مشيرا إلى أن الاختيار تم من خلال لجنة فنية، راجعت السير الذاتية للمتقدمين، وأجرت مقابلات شخصية معهم.

من جانبهم، أعرب معاونو وزير الشباب عن شكرهم لرئيس الوزراء، على تمكين الشباب في هذه الفترة، معتبرين أنها فرصة لإثبات الذات، لأن لديهم طاقات ومهارات، وسيكونون على قدر المسؤولية، وسيعملون بجد لتنفيذ خطط التنمية المختلفة، كما أن تمكين الشباب جزء من خريطة المستقبل، ويعد نجاحا للدولة في تجديد دمائها وقياداتها.

وكان وزير الشباب قد أصدر قرارا بتعيين كل من محمد محمد عبدالمجيد الشاذلي، وريهام رأفت مصطفى محمد، ويوسف محمد الورداني، معاونين للشؤون الشبابية، وتعيين أحمد محمد مصطفى، وداليا محمد رضا عبده، وأحمد حمدي أحمد عزمي، معاونين للشؤون الرياضية.