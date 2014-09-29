توفير لحوم بلدية وبرازيلية تبدأ بسعر 23 إلى 55 جنية خلال عيد الأضحى بالإسماعيلية

أعلن حسن عطيه الجاويش مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيليه ان المديرية وضعت خطة شاملة استعدادا لاستقبال عيدالاضحى عقب صدور قرار إدارى بوقف جميع الأجازات والراحات لجميع مديرى الإدارات الخارجية ووكلائهم ورؤساء الأقسام والمفتشون حتى نهاية عيدالأضحى.

استعدت غرفة عمليات المديرية طوال أيام العيد بتشكيل حملات تموينيه مشتركه “رقابه تموينية وتجارية للمرور على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والأسواق والمحلات العامة وسحب عينات من كافة السلع لإرسالها الى معامل التحاليل المختصه واتخاذ اللازم فور ورود نتيجة التحاليل.

كما تم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحه ومباحث التموين للقيام بحملات مشتركه مع مفتشى التموين للمرور اليومى على الأسواق العامة ومحلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية للتأكد من عرض السلع ومتابعة الكميات المعروضه ومدى توافرها.

تم تشكيل فريق عمل بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية من مفتش رقابة تموينية ، ومفتش رقابة تجارية ، ومفتش حماية مستهلك ، ومفتش تعاون استهلاكى ، ومفتش فنى وذلك لتلقى اى شكاوى من قبل المواطنين والقيام بإزالة اسبابها فورا والرد على اى استفسار مع المتابعه وذلك على هذه الارقام : 3337511 ,3337513 ,3337514 وكذلك قسم مباحث التموين 3911010.

كما تم توفير كميات كافيه من دقيق البلدى 82% لتغطية حصص المخابز ايام العيد وفرض رقابة صارمه على المخابز البلديه المدعمه ويتم المرور على المخابز باستمرار وكذلك المرور على المطاحن وتوفير الأرصدة اللازمة من الدقيق خلال فترة الأجازة.

وتم التنسيق مع شركة الجملة لتوفير الكميات اللازمة من السلع الضرورية بأسعار مناسبة وعرضها بجميع فروع الشركة منها دقيق فاخر 72% توفير 100 طن بسعر 3,50جنيه مسلى نباتى توفير 5 طن بسعر يتراوح مابين 22 ,70جنيه زيت طعام 5 طن بسعر يتراوح مابين 8, 45 جنيه مكرونه 2 طن بسعر1,25 ، وكذلك توفير اللحوم والدواجن المجمده بكميات 10 طن دجاج برازيلى بسعر يتراوح مابين 23 , 30 جنيه ، لحوم برازيلى 10 طن بسعر يتراوح مابين 36 , 45ج ، لحوم بلديه بالمنفذ القائم خلف مديرية الزراعه بسعر 55 جنيه وكذلك سيتم إقامة شادر لحوم مجمع لعدد من الجزارين يقدم لحوم بلديه مستلمه من مشروع النظم الزراعيه تباع للمواطنين بسعر 55ج الكيلو وذلك فى الفتره من 24 سبتمبر حتى 5 اكتوبر2014 تحت إشراف كامل من الأجهزة الرقابية بالمديرية والطب البيطرى.

وقامت المديرية بالتنسيق مع شركات الغازات البتروليه وشركات توزيع المواد البتروليه لزيادة الوارد للمحافظة من البوتاجاز والمواد البتروليه كما سيتم توفير السولار المدعم الخاص بالمخابز البلديه التى تقوم بانتاج الخبز البلدى المدعم.