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أهالي قرية بتلا يقطعون طريق القطارات بسبب نقل عمود كهرباء

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أهالي قرية بتلا يقطعون طريق القطارات بسبب نقل عمود كهرباء أهالي قرية بتلا يقطعون طريق القطارات بسبب نقل عمود كهرباء
الأهالي أكدوا أن العمود تم نقله مجاملة لمسؤولة بالشركة وهو ما أثر على الكهرباء

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 7 دقائق

تجمهر المئات من أهالي قرية كفر طبلوها التابعة لمدينة تلا، وقطعوا شريط السكة الحديد طنطا - شبين الكوم، وأوقفوا حركة القطارات، وذلك اعتراضا على قيام شركة الكهرباء بنقل عمود إنارة بأحد الشوارع الرئيسية بالقرية مجاملة لأحد المسؤولين بشركة الكهرباء.

وانتزع الأهالي العمود الكهربائي الذي تم نقله ووضعوه أمام القطارات على شريط السكة الحديد، مما أدى إلى توقف القطارات بالمحطة ومنها قطار رقم 552 القادم من طنطا إلى شبين الكوم.

وأكد الأهالي أن الوساطة والمحسوبية تسيطر على شركة الكهرباء، وأنهم نقلوا العمود مجاملة لمسؤولة بالشركة وهو ما أثر على انتظام التيار الكهربائي بالقرية.

وعلى الفور انتقل المسؤولون للسيطرة على الموقف وإقناع الأهالي بفتح الطريق وإعادة حركة القطارات بعد إعادة العمود الكهربائي إلى مكانه الأساسي بالشارع الرئيسي بالقرية.

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DMC

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