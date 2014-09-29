وزير التموين : أوباما أشاد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي فى مصر

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة إن الرئيس الامريكي باراك اوباما أشاد فى لقائه مع الرئيسي عبد الفتاح السيسي بالاصلاحات المالية الكبيرة التى قامت بها الحكومة المصرية الحالية والتى لم تستطع باقي الحكومات السابقة القيام به بصرف النظر عن الجدل السائد بين التأثيرات السلبية والايجابية .

> وأضاف خلال مؤتمر المال والتمويل العاشر 2014 ، تحت عنوان ” ادارة النمو الاقتصادي فى مصر” اننا فى مرحلة مختلفة عن المراحل السابقة تمهد بشكل كبير لاستقبال الاعمال والاستثمارات ومصر دولة فى سبيلها الى التحول الى محور اقتصادي وسياسي كبير فى المنطقة.

> ولفت حنفي الى أنه تم عقد العديد من اللقاءات الاقتصادية المكثفة مع كبرى الشركات الامريكية ، والتى أبدت اهتمامها بالاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة سواء في إدارة الموازنة العامة للدولة او الدعم او إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية .

> وأوضح أننا نسعى الى تحويل مصر الى مركز لوجستي عالمي لتداول الحبوب والغلال يكون لها ذراع اقتصادي قوي عبارة عن بورصة سلعية ، مشيراً الي أن ممثلين من بورصة شيكاغو سيزورون مصر منتصف اكتوبر المقبل لبدء الخطوات التنفيذ للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها.

> ولفت وزير التموين الى أن مصر تمتلك طاقات بشرية غير مستغلة ، ولديها موقع متميز وأرض غير مستغلة ، فيما تعاني من ندرة فى السيولة ، وهو ما يعد فرصة للمستثمرين لتحقيق عائد استثماري كبير .

> من جانبه ، قال الفريق مهاب مميش فى رسالة عبر الفيديو كونفرنس ، إننا نسعى الى أن يلعب التمويل والاستثمار دور ايجابي فى حياة المواطن المصري خلال الفترة القادمة مشيرا الى الهئية ترحب باي تمويل سواء كان تمويل محلي او اجنبي او اجنبي محلي ، وأضاف أننا نبنى مشروع تنمية محور قناة السويس على اسس سليمة بحيث يتم بناء كيان متكامل على اسس علمية خلال فترة تتراوح من 3 الى 5 سنوات ، ونسعى الى تحويل محور قناة السويس الى مركز لوجستي عالمي.