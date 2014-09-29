أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير التموين : أوباما أشاد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي فى مصر

Google+ Print
وزير التموين : أوباما أشاد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي فى مصر وزير التموين : أوباما أشاد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي فى مصر

الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة إن الرئيس الامريكي باراك اوباما أشاد فى لقائه مع الرئيسي عبد الفتاح بالاصلاحات المالية الكبيرة التى قامت بها المصرية الحالية والتى لم تستطع باقي الحكومات السابقة القيام به بصرف النظر عن الجدل السائد بين التأثيرات السلبية والايجابية .
> وأضاف خلال مؤتمر المال والتمويل العاشر 2014 ، تحت عنوان ” ادارة النمو الاقتصادي فى ” اننا فى مرحلة مختلفة عن المراحل السابقة تمهد بشكل كبير لاستقبال الاعمال والاستثمارات ومصر دولة فى سبيلها الى التحول الى محور اقتصادي وسياسي كبير فى المنطقة.
> ولفت حنفي الى أنه تم عقد العديد من اللقاءات الاقتصادية المكثفة مع كبرى الشركات الامريكية ، والتى أبدت اهتمامها بالاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة سواء في إدارة الموازنة العامة للدولة او الدعم او إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية .
> وأوضح أننا نسعى الى تحويل مصر الى مركز لوجستي عالمي لتداول الحبوب والغلال يكون لها ذراع اقتصادي قوي عبارة عن بورصة سلعية ، مشيراً الي أن ممثلين من بورصة شيكاغو سيزورون مصر منتصف اكتوبر المقبل لبدء الخطوات التنفيذ للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها.
> ولفت وزير التموين الى أن مصر تمتلك طاقات بشرية غير مستغلة ، ولديها موقع متميز وأرض غير مستغلة ، فيما تعاني من ندرة فى السيولة ، وهو ما يعد فرصة للمستثمرين لتحقيق عائد استثماري كبير .
> من جانبه ، قال الفريق مهاب مميش فى رسالة عبر الفيديو كونفرنس ، إننا نسعى الى أن يلعب التمويل والاستثمار دور ايجابي فى حياة المواطن المصري خلال الفترة القادمة مشيرا الى الهئية ترحب باي تمويل سواء كان تمويل محلي او اجنبي او اجنبي محلي ، وأضاف أننا نبنى مشروع تنمية محور قناة السويس على اسس سليمة بحيث يتم بناء كيان متكامل على اسس علمية خلال فترة تتراوح من 3 الى 5 سنوات ، ونسعى الى تحويل محور قناة السويس الى مركز لوجستي عالمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي