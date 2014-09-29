مدافع برشلونة: سان جيرمان؟ مستواه أضعف في غياب إبراهيموفيتش

برشلونة (إفي): قال مدافع برشلونة الإسباني، جيريمي ماتيو، إن على فريقه التركيز بأقصى درجة للخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهته المرتقبة الثلاثاء المقبل في ملعب باريس سان جيرمان، ضمن المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الأوروبي.

وصرح ماتيو لتلفزيون برشلونة "ينبغي علينا أن نحافظ على نسبة تركيز 100% ضد باريس سان جيرمان للخروج بنتيجة إيجابية. فهذا الفريق يمتلك العديد من المواهب في مقدمتهم (السويدي زلاتان) إبراهيموفيتش، لكن الفريق لا يكون في نفس مستواه في غيابه".

وتحدث اللاعب الدولي الفرنسي الحديث في صفوف البرسا عن المدرب لويس إنريكي قائلا "هو المدرب المناسب للبرسا، لديه طموح كبير وافكاره الكروية واضحة".

وأضاف المدافع البالغ من العمر 30 لاعبا والقادم إلى البرسا من فالنسيا وقبله كان محترفا في صفوف تولوز وسوشو الفرنسيين "هذا النادي كبير للغاية وعندما ارتديت قميصه شعرت بالتوتر، فأنت تشعر هنا بمزيد من الضغط لارتداءك شعار البرسا".

ويعاني باريس سان جيرمان بطل فرنسا من ترنح في نتائجه بالدوري المحلي، حيث تعرض امس لخامس تعادل له أمام تولوز (1-1)، ليتراجع للترتيب الرابع، بفارق خمس نقاط عن مارسيليا المتصدر (19 نقطة).

يذكر أن الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة قد أسفرت عن فوز برشلونة على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي بهدف، فيما تعادل باريس سان جيرمان على ملعب أياكس الهولندي بهدف.