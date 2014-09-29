بالصور .. محافظ جنوب سيناء يهدي الشال البدوي لملكات جمال الكون

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لملكات جمال مهرجان جمالك يامصر” انتن سفيرات للسياحة ولشرم الشيخ فى الخارج” ودعاهم لزيارة مفتوحة بشرم الشيخ وأهداهم الشال البدوى للترويج للمشغولات البدوية.

جاء ذلك خلال مؤتمر “دعونا نهتم بكوكب الأرض” ، الذى أقيم بعد مهرجان ” جمالك يا مصر” بشرم الشيخ ، أمس ، برعاية منظمة اليونسكو بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين المشروع بدولة البرازيل ، بحضور جاف كيان مدير السياسات الإقليمية والاتصال بالشرق الأدنى ، والسفير ماركو انطونيو سفير البرازيل ، والدكتور هشام عفيفى رئيس الأكاديميه العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، ومجدى سليم ممثلا لوزارة السياحة ، والدكتورة امال رزق مدير مشروع “دعونا نهتم بكوكب الأرض” ، واليز هنريش ملكة جمال الارض 2013م.

وطالب المحافظ بضرورة تحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة دون الإضرار بالمواد الخام منها

> وأكد المحافظ على ان المؤتمر يهدف لدعم السياحة البيئية فى جنوب سيناء ، موضحا ان شرم الشيخ بدأت فى الحفاظ على كوكب الأرض باستخدام الإنارة بالطاقة الشمسية لمسافة 7 كيلو بطريق السلام وإنشاء ممشى للدراجات للتقليل من استخدام عوادم السيارات.