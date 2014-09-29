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ضبط 4 أشخاص يمارسون الأعمال المنافية للآداب بأسيوط

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ضبط 4 أشخاص يمارسون الأعمال المنافية للآداب بأسيوط ضبط 4 أشخاص يمارسون الأعمال المنافية للآداب بأسيوط

 

صورة أرشيفية

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط عاملين وفتاتين يمارسون الأعمال المنافية للآداب، داخل إحدى الشقق السكنية بأسيوط.

تلقى اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة أول أسيوط يفيد تمكن فريق ضباط وحدة مباحث قسم أول أسيوط من خلال مداهمة إحدى الشقق السكنية من ضبط كلا من ” ع . م. ح عامل ومقيم مركز أسيوط,و” أ . ت. م عامل ومقيم مركز أسيوط ،و” ج . أ. م ” مقيمة دائرة قسم أول أسيوط و,”ن. ح. ع مقيمة دائرة قسم ثان أسيوط لقيامهم بممارسة الرذيلة فيما بينهم

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة .

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