القيادة الفلسطينية تهدد بشن«حرب سياسية شاملة» على إسرائيل في العالم

هدد المسؤول في حركة «فتح»، نبيل شعث، بأن القيادة الفلسطينية ستشن حربا سياسية شاملة ضد إسرائيل في العالم بعد رد الفعل الأمريكي السلبي تجاه خطة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التي طرحها على الأمم المتحدة قبل أيام، وتدعو إلى اجراء مفاوضات ضمن جدول زمني محدد لـ«إنهاء الاحتلال».

وقال شعث، في مقابلة أجرتها معه وكالة «معا» الإخبارية، نشرت، الأحد: «هذه أخر فرصة للعالم وذلك عبر موافقته على مشروع القرار، الذي يعد حاليا لعرضه على مجلس الأمن خلال أسابيع قبل أن ننفذ قرارات القيادة، التي وقعنا عليها بأسمائنا إضافة إلى فصائل المنظمة وحركة (حماس)».

وكشف شعث أن الرئيس سيعطي إشارة البدء في حال صدور قرار سلبي عن مجلس الأمن، خلال أسابيع، تجاه مشروع القرار، الذي يعد الأن في أروقة الأمم المتحدة.



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