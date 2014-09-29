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وصول بديع و18 قيادي إخواني لأكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهم فى قضية التخابر

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وصول بديع و18 قيادي إخواني لأكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهم فى قضية التخابر وصول بديع و18 قيادي إخواني لأكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهم فى قضية التخابر

محمد بديع

وصل منذ قليل الى مقر اكاديمية الشرطة المرشد العام السابق لجماعة الاخوان محمد بديع و18 متهما اخرين من قيادات جماعة الاخوان لحضور جلسة محاكمتهم واخرين فى قضية ” التخابر ” والمتهمين فيها بالتخابر مع جهات خارجية وافشاء اسرار البلاد حيث قامت الاجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة بالتنسيق مع مصلحة السجون بنقل المتهمين وسط حراسة امنية مشددة الى مقر المحاكمة باكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

وتستأنف صباح اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

 

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