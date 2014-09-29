بالصور والفيديو .. محافظ الفيوم يبحث الاستعدادات لعيد الأضحي المبارك

أكد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم استعداد المحافظة بكافة قطاعاتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك، مشدداً علي ضرورة توفير النظافة بكافة شوارع المحافظة وتنظيم نوبتجيات لرفع القمامة والمخلفات علي مدار اليوم ، وتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من مطابقة المعروض من اللحوم والأغذية للاشتراطات الصحية، إلي جانب تشديد الرقابة لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية بالبناء أو التشوين.

كان محافظ الفيوم قد عقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات ووكلاء الوزارات المعنية لبحث الضوابط العامة التي يجب الالتزام بها ومتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بحضور اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم واللواء خالد عبد العزيز جبرتي سكرتير عام المحافظة.

وأكد على أنه تم تجهيز 6 منافذ لبيع اللحوم السوداني والأثيوبي والأسترالي الطازجة المبردة المذبوحة بمجازر القاهرة وذلك بمنافذ فرع المصرية ماركت بالشيخ حسن ومجلس مدينة الفيوم ومدينة طامية، وبيع اللحوم المجمدة بفروع المصرية بحي الجامعة والحواتم ومركز إطسا بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأضاف أنه سيتم تجهيز حملات بالتنسيق مع مأموري المراكز ورؤساء المدن وإدارات المرور والمرافق والدفاع المدني إلي جانب رؤساء الوحدات المحلية والإدارات الزراعية وحماية أملاك الدولة للتصدي الفوري للتعديات علي الأراضي الزراعية في مراحلها الأولى والإزالة الفورية للمخالفات وتحرير المحاضر للمخالفين، والتنسيق مع اللجان الثلاثية بالمراكز والقري لإزالة أي تشوينات علي الأراضي الزراعية ووقف التعديات فور حدوثها ، كما تم إعداد غرفة عمليات بكل وحدة محلية وغرفة بكل مركز إلي جانب غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لمتابعة شكاوي المواطنين والتصدي الفوري للمشكلات لإيجاد حلول عاجلة لها.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع محطات تحلية وإنتاج المياة ومحطات الصرف الصحي والتأكيد علي انتظام العمل وتنظيم نوبتجيات علي مدي الـ 24 ساعة، والمرور الدوري علي مصادر إنتاج المياه والخطوط والتأكيد علي صلاحية وانتظام عمل وحدات الرفع للصرف الصحي وإجراء الصيانة اليومية لها بجميع مدن وقري المحافظة ، واصدر المحافظ توجيهات مشددة لمسئولي الري بضرورة رفع المخلفات وتطهير المجاري المائية وإزالة ورد النيل وعمل الموازنات اللازمة علي الترع لضمان وصول المياة الي النهايات .

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