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بالصور .. جامعة الفيوم تشارك في الأولمبياد الخامسة للجامعات المصرية

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بالصور .. جامعة الفيوم تشارك في الأولمبياد الخامسة للجامعات المصرية بالصور .. جامعة الفيوم تشارك في الأولمبياد الخامسة للجامعات المصرية

طلاب جامعة الفيوم

أكد الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، أنه يدعم بصورة مستمرة مشاركة طلاب الجامعة فى المسابقات الجامعية المختلفة لما لها من تأثير جيد على الطلاب.

وأضاف حمزة أن المشاركة الحالية تعكس حضورا مميزا لجامعة الفيوم من بين 25 جامعة مشاركة في المحفل بأكثر من 2500 طالب وطالبة من بينهم 100 طالب وطالبة من جامعة الفيوم ، حيث تقام المسابقات في ألعاب كرة القدم والسلة والطائرة وألعاب القوى وألعاب القوى معاقين والكاراتية واختراق الضاحية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة في الأولمبياد الخامسة للجامعات المصرية والتى أقيمت بالاستاد الأوليمبي للقوات المسلحة بسموحة، حيث تنظم جامعة الإسكندرية الأولمبياد فى الفترة من 25-30 سبتمبر.

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