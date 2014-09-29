أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. جامعة الفيوم تنظم ورشة لأفراد الأمن عن فن التعامل مع المواطنين

Google+ Print
بالصور.. جامعة الفيوم تنظم ورشة لأفراد الأمن عن فن التعامل مع المواطنين بالصور.. جامعة الفيوم تنظم ورشة لأفراد الأمن عن فن التعامل مع المواطنين

نظم مركز إدارة الأزمات والكوارث بجامعة الفيوم ورشة عمل لأفراد الأمن بالجامعة عن فن التعامل مع جميع المترددين على الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب .

وأقيمت الورشة بالمكتبة المركزية برعاية الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة والدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك ضمن سلسلة من ورش العمل نظمها المركز لفن التعامل مع الطلاب بجميع كليات الجامعة، وبحضور الدكتور سعد عبد الوهاب مدير مركز الأزمات والكوارث بالجامعة، والعميد محمد رمضان مدير أمن الجامعة ومدراء الأمن بالجامعة والكليات وعبد البديع أنور مدير قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد على مدير إدارة المؤتمرات والاتصالات بالقطاع وأفراد الأمن بالجامعة وكلياتها.

وأكد الدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية هذه الورشة التى تهدف لتدريب أفراد أمن الجامعة على التعامل الأنسب مع المترددين على الجامعة بمناسبة قرب العام الدراسى الجديد، وأن الجامعة ملكا لنا جميعا فنحن أبناء هذه الجامعة ننتمى إليها تعليما وتعلما وعملا وحماية منشآت الجامعة فى أعناقنا جميعا ، وسير العملية التعليمية يجب أن يكون على الوجه الأكمل والحفاظ على مبانى الجامعة وقاعات المحاضرات مسئولية كبيرة .

وأشار الدكتور سعد عبد الوهاب مدير مركز الأزمات والكوارث أن هذه الورشة تأتى من منطلق حرص المركز على توعية أفراد الأمن بأهمية التعامل مع كل من يدخل إلى الجامعة، وإكسابهم مهارات الاتصال والتواصل معهم.

وقدم الدكتور عماد دويدار نائب مدير مركز الأزمات والكوارث بالجامعة عرض تقديمى لمحتوى الورشة عن الاتصال ومفهومه، وأنماط البشر وكيفية التعامل مع كل نمط ، ثم ركز على أهمية التفاوض واستراتيجياته المختلفة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا