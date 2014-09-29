إحالة مسئولى التوريدات للمدارس التجريبية بالإسماعيلية للتحقيق بسبب التقصير

أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية تعليماته بإحالة المسئولين بالتربية والتعليم المختصين عن توريد الكتب الدراسية الخاصة بالمستوى الرفيع للمدارس التجريبية إلى الشئون القانونية، وذلك لتقصيرهم وعدم إتخاذهم اجراءات مناقصة لتوريد الكتب قبل بداية العام الدراسى بوقت كافى لشراء الكتب الدراسية المقررة بالمستوى الرفيع للمدارس التجريبية التابعة للمديرية.

وتم تكليف مدير عام التربية والتعليم بضرورة التنبيه على مسئولى المديرية باتخاذ الاجراءات والاستعدادات اللازمة لطرح المناقصة فى التوقيت المناسب ومراعاة ذلك مستقبلا .

وأصدر اللواء أحمد القصاص تعليماته بسرعة تشكيل لجنة عاجلة متخصصة لشراء الكتب المشار اليها بالأمر المباشر خلال خمسة أيام من تاريخه ويتم تسليمها الى الطلاب فورا.