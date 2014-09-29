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الشعب الجمهوري: تمثيل الشباب بالمجالس الاستشارية المتخصصة خطوة أولى لتمكينهم

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الشعب الجمهوري: تمثيل الشباب بالمجالس الاستشارية المتخصصة خطوة أولى لتمكينهم الشعب الجمهوري: تمثيل الشباب بالمجالس الاستشارية المتخصصة خطوة أولى لتمكينهم

أرشيفية

قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن اعلان الرئيس عبد الفتاح خلال تكريمه أوائل الجامعات مساء امس بجامعة القاهرة، إنه سيتم تشكيل المجالس الاستشارية المتخصصة فى الرئاسة وأن نسبة تمثيل الشباب بها ستصل إلى 50%، بمثابة الخطوة الأولى  لتمكين الشباب.

واضاف رئيس حزب الشعب الجمهورى فى بيان رسمى له اليوم، أن غعلان الرئيس يعد بمثابة الخطوة الأولى لتمكين الشباب ووضعهم على الخريطة السياسية، ويؤكد مدى إدراك الرئيس لدور الشبا ب.

وتابع رئيس حزب الشعب، أن الشباب هم قاطرة المستقبل، وإعلان الرئيس بمثابة بدء تحرك للقاطرة لإعادة بناء الوطن ورفع إقتصادة والسير فى طريق الديمقراطية.

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