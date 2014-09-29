بيع لحوم 535 رأس ماشية بلدية بأسعار مخفضة في منافذ التوزيع بالأقصر

اجتمع اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر مع كافة قيادات ومسئولى المحافظة للاستعداد لعيد الأضحى وأكد سعد الدين على مسئولى مديرية التموين ضرورة تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث اى زيادات أو تلاعب في الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية.

أعلن مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بالاقصر عن خطه المديرية لمواجهة احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية حيث اكد إنه تم انشاء عدد كبير من الشوادر لبيع اللحوم البلدية بسعر 50 جنية للكيلو وايضا لحوم برازيلية تباع بسعر 30 جنية للكيلو بكافة قرى ومراكز المحافظة ، كما تم توفير جميع انواع اللحوم الحيه والمذبوحة بفروع الشركة المصرية والثلاجات والقطاع الخاص باسعار تتناسب واحتياجات المواطنين .

توجه المحافظ لمزرعة الماشية بأرمنت وأكد علي ضرورة الاهتمام بتغذية العجول وتواجد طبيب بيطري للكشف عليها بإستمرار قبل ذبحها لافتا الي وصول 535 راس ماشية لذبحهم علي العيد وبيعهم داخل منافذ البيع المنتشرة داخل انحاء المحافظة باسعار مخفضة للمواطنين.

كما نوه علي ضرورة تكثيف الرقابة علي المخابز البلدية والطباقي وذلك لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة مع كل الأجهزة التموينية والتزام المخابز بانتاج الخبز بالاوزان والمواصفات القانونية .

وشدد علي الرقابة علي مطاحن الأقصر واسنا وارمنت والزامها بالعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتوفير الدقيق اللازم لتشغيل المخابز بالمواصفات القياسية وتوفير دقيق المستودعات .

وأضاف أنه سيتم طرح كميات إضافية من السلع الأساسية من خلال منافذ التوزيع المتخصصة لمواجهة احتياجات المواطنين من الدقيق الفاخر الحر وكذلك السكر الحر والأرز والمكرونة واللحوم المستوردة والدواجن والبيض والأسماك بجميع أنواعها.

وأشار الي ان حصة المحافظة متوافرة بنسبة كبيرة عن العام السابق وسيتم توفير مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين والتنسيق مع شركات البوتجاز لطرح أى كميات من الإسطوانات فى حال الاحتياج.

وطالب محافظ الأقصر بتكثيف الحملات التفتيشية من مديرية الطب البيطري والتموين والصحة للتأكد من سلامة السلع المعروضة وضمان توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة ومعاقبة المتلاعبين او المخالفين كذلك تفعيل لجان الأطباء البيطرين لمتابعة المجازر.

كما شدد المحافظ على أهمية زيادة عدد مناوبات فرق الأطباء والتمريض لاستقبال كافة حالات الطوارئ ، وأوضحت الدكتورة ناهد محمد وكيل مديرية الصحة بالمحافظة انه تم توزيع ما يزيد عن 350 مصل على كافة المستشفيات والوحدات الصحية وكذلك توافرت كافة فصائل الدم و تم تشكيل فرق صحية رقابية للمرور علي المنشآت والوحدات الصحية علي مستوي المحافظة ، وتم تجهيز كافة اقسام الطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة علي مدار 24 ساعة.

وأعلن مرفق الإسعاف رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال توزيع 33 نقطة تمركز لسيارات الاسعاف بكافة ارجاء المحافظة خاصة المناطق العامة والتجمعات بالإضافة الى لتوفير 4 لنشات لتامين كورنيش النيل.

وأشار سعد الدين إلى أنة تم مخاطبة مصنع بوتاجاز الأقصر لدفع كميات من اسطوانات الغاز وضمان توفيرها ووصولها للمواطنين بجميع أرجاء المحافظة مع تكثيف التواجد الأمنى في الشوارع الرئيسية والأسواق وتحقيق الانضباط المروري وتوافر فرق عمليات الدفاع المدني والإطفاء على مدى 24 ساعة والتأكيد على سلامة جميع الأجهزة والمركبات والأطقم الفنية.

من جانبة اكد اللواء عادل مهران سكرتيرعام المحافظة على فتح جميع المنتزهات والحدائق مبكرا بأرجاء المحافظة لاستقبال المواطنين وتوفير جميع الخدمات لهم وحثهم على عدم التجمع في أماكن مغلقة لتفادى عدوى الأمراض.

وأشار إلي أنهم بصدد إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمديرية لتلقى شكاوى المواطنين وإنشاء غرف مماثلة بجميع الإدارات.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر إنه تم تجهيز الساحات المعدة للصلاة علي مستوي المحافظة بالمساجد والساحات والمدافن ومراكز الشباب والملاعب المفتوحة والمدارس الكبرى في مراكز ومدن المحافظة لأداء صلاة العيد.

وأعدت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية مكثفة لاستقبال عيد الأضحي تستهدف تكثيف الجهود لمواجهة كافة المتطلبات الأمنية خلال عطلة العيد بما يضمن توفير الامن والأطمئنان للمواطنين فى كافة المستويات.