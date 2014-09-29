سيـدات الأعمال اليابانيات يستثمرن فى مصر

صرح السفير هشام الزميتى سفير مصر لدى اليابان بأن الهدف من تنظيم السفارة المصرية فى طوكيو ندوة لـ “جمعيـــة سيدات الأعمال اليابانيات” للترويج للاستثمار، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، مشيرا إلى أن أكثر من 70 سيدة من رموز مجتمع الأعمال اليابانى شاركن فى الندوة.

وقال ان هذه الندوة جاءت بعد أيام قليلة من لقاء قمة نيويورك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان “شينزو آبى” على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقهما على مضاعفة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر،

وأوضح السفير فى تصريح صحفى له اليوم الإثنين إنه قدم شرحاً خلال الندوة حول علاقات التعاون التاريخية بين الدولتين، مبرزاً تطلع مصر لإعادة إطلاق الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والسياحية لهذه العلاقات الهامة، بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها واستقرارها سياسياً وأمنياً، ونوه السفير الزميتى بالدعوة التى وجهها الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى للاستثمار فى مصر، وتشجيع رئيس الوزراء اليابانى للمرأة اليابانية على الإسهام فى الأنشطة الاقتصادية.

واستعرض السفير الزميتـــى مزايا الاقتصاد المصرى من حيث توافر الأيدى العاملة بتكلفة تنافسية، والبنية الأساسية الملائمة، والموقع الجيوستراتيجى المتميز باعتبار مصر بوابة نحو اسواق الدول العربية والأفريقية ودول الاتحاد الأوروبى التى تتمتع معها باتفاقات تجارة حرة، فضلاً عن المزايا الاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة،

كما شرح السفير الزميتـــى المشروعات العملاقة التى تنفذها مصر حالياً وتتيح فرصاً واسعة للاستثمارات اليابانية مثل مشروع محور قناة السويس، مشيراً كذلك إلى تحقق الاستقرار الأمنى فى المقاصد السياحية حيث شجع سيدات الأعمال على أن يزرن مصر ضمن أوائل الأفواج السياحية اليابانية الوافدة لمصر فى موسم الشتاء القادم.

وقد أبدت السيدة “مينــى بـــي” رئيسة جمعية سيدات الأعمال اليابانيات ترحيباً كبيراً باستكشافهن لفرص الاستثمار بمصر والإمكانات الواعدة للاقتصاد المصرى فضلاً عن الأهمية التى توليها الحكومة اليابانية لتعظيم دور المرأة فى الحياة الاقتصادية، وتشجيع سيدات الأعمال على توسيع نطاق أعمالهن إلى خارج اليابان.

أ ش أ