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اختتام دورة تدريبية فى بحوث الحيوان نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية

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اختتام دورة تدريبية فى بحوث الحيوان نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية اختتام دورة تدريبية فى بحوث الحيوان نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية

اختتمت أعمال الدورة التدريبية فى مجال استخدام برنامج  SAS  فى مجال بحوث الحيوان مستوى متقدم والتى نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية    في مكتبها  الاقليمى بالقاهرة واستفاد منها  16 كادرا، استمرت  الدورة على مدى 5 أيام .

تضمنت الدورة محاضرات حول تحليل التباين المتعدد التقسيمات فى تجارب انتاج وصحة الحيوان -مقدمة حول استخدام حزمة منظومة التحليلات الاحصائية SAS وتطبيق هذا الاستخدام وتقدير مكونات التباين متعدد التقسيمات -الانحدار الخطى المتعدد والمتدرج-تحليل تباين البيانات العدية فى مجال انتاج وصحة الحيوان وتقييم الحالات الوبائى -التصميمات التجريبية فى مجال انتاج وصحة الحيوان

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