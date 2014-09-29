ضبط محكوم عليه هارب من سجن وادى النطرون بأسيوط

تمكنت قوات الأمن بأسيوط من ضبط مسجون محكوم عليه في قضيتي سلاح ومخدرات وهارب من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير، وبحوزته سلاح ناري.

كان اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تيج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز أبوتيج، من ضبط المسجون الهارب “خلف.ع.ح”فلاح مقيم دائرة مركز أبو تيج، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية سلاح ، والهارب فيها من سجن وادي النطرون. وكذا محكوم عليه فى قضية زراعة مخدراتغيابي مؤبد.. وبحوزته بندقية آلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.