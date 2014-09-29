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وزير الشباب والرياضة يقرر تعيين 6 شباب من العاملين بوظيفة معاون

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وزير الشباب والرياضة يقرر تعيين 6 شباب من العاملين بوظيفة معاون وزير الشباب والرياضة يقرر تعيين 6 شباب من العاملين بوظيفة معاون

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

قرر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تعيين 6 شباب من العاملين بالوزارة لشغل وظيفة معاون وزير الشباب والرياضة ، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بشأن اختيار معاونين لجميع الوزراء.

وأوضح بيان لوزارة الشباب اليوم أن المهندس عبد العزيز قرر تعيين كل من محمد محمد عبد المجيد الشاذلى ، وريهام رأفت مصطفى محمد ، ويوسف محمد الوردانى معاونين للشئون الشبابية ، بالإضافة إلى تعيين أحمد محمد مصطفى ، وداليا محمد رضا عبده ، وأحمد حمدى أحمد عزمى معاونين فى الشئون الرياضية.

يذكر أنه قد تقدم 40 موظفا بوزارة الشباب والرياضة فى المرحلة العمرية من 30 حتى 40 عاما لشغل وظيفة معاون وزير ، وأسفرت نتائج الاختبارات الشخصية التى عقدتها الوزارة للمتقدمين أمام لجنة متخصصة عن اختيار 6 معاونين لوزير الشباب والرياضة كأفضل المتقدمين.

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