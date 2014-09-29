الأمم المتحدة في ليبيا: الحوار السياسي سينطلق الإثنين

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الحوار السياسي بين الأطراف الليبية سينطلق، الإثنين، بمدينة غدامس، غرب ليبيا.

ووفقا للموقع الإلكتروني للبعثة، فإن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، تابع جهوده الرامية إلى تمهيد الطريق أمام انعقاد الحوار.

وسافر ليون إلى طبرق، حيث مقر مجلس النواب، الأحد، للاجتماع بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد شعيب، وللاستماع إلى آراء بعض البرلمانيين.

وبعد ذلك سافر إلى طرابلس للاجتماع مع البرلمانيين، الذين قاطعوا جلسات مجلس النواب في طبرق.