أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الأمم المتحدة في ليبيا: الحوار السياسي سينطلق الإثنين

Google+ Print

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الحوار السياسي بين الأطراف الليبية سينطلق، الإثنين، بمدينة غدامس، غرب ليبيا.

ووفقا للموقع الإلكتروني للبعثة، فإن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، تابع جهوده الرامية إلى تمهيد الطريق أمام انعقاد الحوار.

وسافر ليون إلى طبرق، حيث مقر مجلس النواب، الأحد، للاجتماع بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد شعيب، وللاستماع إلى آراء بعض البرلمانيين.

وبعد ذلك سافر إلى طرابلس للاجتماع مع البرلمانيين، الذين قاطعوا جلسات مجلس النواب في طبرق.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية