وحيد عبد المجيد: مصر في حاجة ملحة لإنشاء مجلس أعلى للسياسة الثقافية

أكد الكاتب السياسي الدكتور وحيد عبد المجيد، ضرورة وضع سياسة ثقافية واضحة قبل الخوض في وضع استراتيجية ثقافية، حتى تتمكن هذه الاستراتيجية من خدمة السياسة الثقافية.

وقال عبد المجيد لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصر لا تعرف حتى الآن مفهوم السياسة الثقافية، وبالتالي لن تصبح هناك قيمة لأي استراتيجية، مضيفا: “من الخطأ الاعتقاد بأن وزارة الثقافة هي المسئولة عن وضع السياسة أو الاستراتيجية الثقافية، بل وزارات التعليم والتعليم العالي والأوقاف والقوى العاملة والتدريب مسئولة أيضا عن وضع تلك السياسة”.

وطالب عبد المجيد بتشكيل مجلس أعلى للسياسة الثقافية، تشارك فيه الوزارات الأعضاء بصياغة وتفعيل الاستراتيجية الثقافية التي تتلاءم مع الواقع الراهن للمصريين.

> وأشار إلى أن كل ما كتب من استراتيجيات ثقافية من قبل لم يؤخذ به، وظلت حبيسة الأدراج، ولذلك لابد من الاستفادة من دروس الماضي، حتى لا يتكرر الخطأ مرة آخرى.

أ ش أ