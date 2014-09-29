بالصور .. شكري يلتقي بوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية فاليري اموس

التقى سامح شكري وزير الخارجية في نيويورك علي هامش مشاركته في اعمال الدورة العدية للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢٨ سبتمبر بوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية فاليري اموس، حيث أكد شكري على حرص مصر على تعزيز العمل الإنساني الدولي ورغبتها في استمرار التعاون مع كافة المنظمات الإنسانية الدولية بما يعود بالنفع على البلاد وفقاً لاحتياجاتنا وأولوياتنا الوطنية، كما أشار إلى مشاركة مصر بمساهمات طوعية سنوية لكل من صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ CERF، والأونروا، بالإضافة إلى استضافة مصر للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية OCHA، مشددا على الاهتمام الذي توليه مصر لتنفيذ القانون الدولي الإنساني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الوزير شكري قام بناء علي طلب المسئولة الأممية باستعراض الجهود المصرية في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل علي إنهاء الحصار الاسرائيلي علي قطاع غزة والسماح بمرور مواد الإغاثة ومواد البناء الي القطاع، وتناول التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر اعادة إعمار غزة بالقاهرة يوم ١٢ أكتوبر بتنظيم مشترك من جانب مصر والنرويج وتحت رعاية الرئيس ابو مازن. اضاف المتحدث ان الوزير شكري قام خلال الاجتماع باستعراض الجهود الوطنية في مجال إدارة الكوارث والأزمات وذلك من خلال إنشاء لجنة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث تابعة لمجلس الوزراء، للتنسيق على المستوى الوطني والعمل كجهاز إنذار مبكر في شتى المجالات، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن.

كما تم خلال اللقاء التشاور حول الأوضاع الانسانية في كل من سوريا والعراق في ضوء تصاعد نفوذ التنظيمات الإرهابية هناك خاصة تنظيم داعش وتأثيره علي نزوح مئات الآلاف من المواطنين داخل البلدين وبعيدا عن مناطق سكناهم هربا من الاعمال الإرهابية والاشتراكات العسكرية. وتم ايضا خلال اللقاء تناول الاوضاع الانسانية في ليبيا في ضوء التطورات السياسية والأمنية هناك. وردا علي سؤال للوزير شكري حول الوضع الإنساني في القارة الافريقيةاتصالا بانتشار وباء الإيبولا ، حيث أوضحت اموس بان سكرتير عام الامم المتحدة وافق علي انشاء مكتب للرعاية الصحية يغطي دول سيراليون وليبيريا وغينيا كوناكري وكوت ديفوار.