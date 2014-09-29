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اليوم.. محاكمة مرسي و35 آخرين في قضية « التخابر »

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اليوم.. محاكمة مرسي و35 آخرين في قضية « التخابر » اليوم.. محاكمة مرسي و35 آخرين في قضية « التخابر »

الرئيس السابق محمد مرسي

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.

وتضم القضية 20 متهمًا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، إضافة إلى متهمين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

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