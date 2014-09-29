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اليوم.. استئناف محاكمة 188 متهمًا في قضية «مذبحة كرداسة»

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اليوم.. استئناف محاكمة 188 متهمًا في قضية «مذبحة كرداسة» اليوم.. استئناف محاكمة 188 متهمًا في قضية «مذبحة كرداسة»

مجاكمة مذبحة كرداسة

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الإثنين، قضية «مذبحة كرداسة» والمتورط بها 188 متهمًا عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة» التي وقعت في أغسطس من العام الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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