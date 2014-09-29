زلزال بقوة 5.1 ريختر يتسبب في مقتل 8 أشخاص جنوب بيرو

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في زلزال بقوة 5،1 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق البيرو ودمر بالكامل قرية ميسكا في ولاية كوسكو، حسبما أعلن الدفاع المدنى أمس الأحد.

وقال المصدر إن الزلزال أسفر عن دمار 60 مسكنا في قرية ميسكا ما أدى إلى تشريد 300 شخص، في حين تضرر في قرية كوزيباما المجاورة 46 مسكنا ما أدى لتشريد 230 شخصا، مشيرا إلى أن عدد سكان القريتين مجتمعتين يبلغ نحو ألف نسمة ما يعنى أن أكثر من نصفهم أصبح بدون مأوى. من جهته أوضح الجنرال رودريغو برادا فارجاس قائد شرطة كوسكو لإذاعة «آر بى بى» المحلية أن القتلى الثمانية هم جميعا من سكان قرية ميسكا وهم «رجل وسبع نساء» وبثت قنوات التليفزيون مشاهد أولى لقرية ميسكا بعد الزلزال بدا فيها رجال الإنقاذ وعناصر الشرطة ينقلون جثثا.

ووقع الزلزال وحدد مركزه على بعد سبعة كيلومترات جنوب غرب مدينة بارورو وعلى عمق ثمانية كيلومترات، بحسب المعهد الجيوفيزيائى في البيرو.