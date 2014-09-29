بالصور.. حقيقة زواج جورج وسوف من القطرية ندى زيدان

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بزواج الفنان جورج وسوف، ببطلة الراليات القطرية ندى زيدان، ونشروا صورة تجمعها مع بعض.

وفي الوقت الذي لم يؤكد فيه «وسّوف» الخبر، نقلت وسائل إعلام عن «زيدان» قولها إنها ارتبطت بالفنان السوري قبل فترة وإنها تعيش معه وترافقه في رحلاته.

وبحسب ما ذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، فإن «وسوف» تعرّف على «زيدان» خلال إقامته في قطر للعلاج قبل سنوات، حيث أنها تشغل منصب مديرة شؤون اللاعبين في مستشفى «اسبيتار».

فيما نفت مصادر قريبة من جورج وسوف، الشائعة التي انتشرت مؤخرا حول زواجه من بطلة سباق السيارات ندى زيدان، ليتبين أن ندى التي تقيم في قطر من اشد المعجبات به بحيث كانت تطل عليه خلال تلقيه العلاج في قطر لا أكثر ولا اقل، بحسب صحيفة «النهار» اللبنانية.

يذكر أن علاقة «وسوف» بزوجته شاليمار «أكثر من ممتازة»، وأعرب عن ذلك في لقاء تلفزيوني.

يأتي ذلك فيما يستعد سلطان الطرب جورج وسوف لطرح ألبومه المقبل وتستمر المفاوضات مع شركة «روتانا» على قدم وساق كي تتولى توزيع العمل في العالم العربي.