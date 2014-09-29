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اليوم.. «استئناف المحلة» تصدر حكمها في استئناف «عنتيل المحلة»

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اليوم.. «استئناف المحلة» تصدر حكمها في استئناف «عنتيل المحلة» اليوم.. «استئناف المحلة» تصدر حكمها في استئناف «عنتيل المحلة»

تنعقد صباح اليوم الإثنين، محكمة استئناف أول المحلة برئاسة المستشار وليد عطوة رئيس المحكمة وعضوية كل من تامر كشك ومحمد فايد ويوسف طارق وأمانة سر وليد عصمت ومساعده حمادة عبد الغفار، للنطق بالحكم في استئناف عنتيل المحلة على حكمة حبسه سنتين في قضية نشر الفيديوهات الجنسية والفعل الفاضح.
> كان رئيس محكمة الاستئناف المستشار وليد عطوة وعضوية كل من تامر كشك ومحمد فايد ويوسف طارق وأمانة سر وليد عصمت ومساعده حمادة عبد الغفار مساء قرار بتأجيل الاستئناف، يوم 8 سبتمبر الماضي، المقدم من المدعو عبد الفتاح الصعيدي مدرب الكاراتيه والشهير بعنتيل المحلة، صاحب الفضيحة الجنسية على حكم حبسه سنتين في قضية نشر الفيديوهات الجنسية، والفعل الفاضح للنطق بالحكم النهائي في جلسة 29 سبتمبر من الشهر الجاري.

وكانت هيئة المحكمة استمعت إلى مرافقه المحامي أحمد رمزي، وكيل المهندس حمدي الفخراني ونجلته ياسمين والذي طالب فيها بتعوض مدني قدره مليون جنيه متهما المتهم «العنتيل» بالمشاركة في التشهير بنجله موكله على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

كما شدد «رمزي» في مرافعته على ضرورة كشف النيابة العامة والجهات الأمنية عن كيفية تسريب الفيديوهات الإباحية التي تكشف فضائح المتهم وممارسته الرذيلة والفعل الفاضح مع أكثر من 25 سيدة داخل إحدي الصالات الرياضية الملحقة بنادي بلدية المحلة مناشدة الجهات السيادية بالدولة وعلى رأسه رئيس الجمهورية «» ورئيس «محلب» بموجب ضرورة إصدار تشريعات وقوانين تكفل تطبيق الشريعة والمفسدين من أمثال مدرب الكاراتيه.

ومن جانبه استند إيهاب الفراش، محامي المتهم، في مرافعات بمطالبة هيئة المحكمة بإلزام النيابة بإجراء معاينة أولية للصالة الرياضية ومطابقتها بالفيديوهات الإباحية من عدمه مطالبة ببراءة موكله ونفي التهم المقدمة في حقه بالتورط في تسريب فيديوهات مخلة بالآداب.

يذكر أن المستشار محمد المنير، رئيس محكمة جنح أول المحلة قرر حبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ ورفض كافة الدعاوي المدنية المقامة ضده.

 

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