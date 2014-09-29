اتساع نطاق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج

أغلق الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، الطرق الرئيسية في مناطق متعددة من هونج كونج،الاثنين، احتجاجا على قرار الصين بتقييد الانتخابات في الإقليم.

وتأثرت عدة مناطق بالاحتجاجات منها أدميرالتي، ووان تشاي، وكوزواي بايومونج كوك، كما أغلقت جميع حارات طريق ناثان، الطريق الرئيسي في كولون، في مونج كوك.

ورفض المتظاهرون فتح الطرق للركاب، وتم تعليق خدمة أكثر من 200 طريق للحافلات أو تعديل مسارهم، وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع كما استخدمت أثناء الليل رشاش الفلفل والهراوات لتفريق المحتجين، إلا أنها لم تنجح في ذلك.

رويترز