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القضاء الصيني يحكم بالإعدام لشخصين قتلًا إماما مؤيدا للدولة

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة إن محكمة صينية حكمت على شخصين بالإعدام، وعلى شخص آخر بالسجن مدى الحياة لإدانتهم بقتل إمام تدعمه الدولة في منطقة شينجيانغ المضطربة بغرب الصين.

وهاجم ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون كانوا مسلحين بسكاكين وبلطات، الشيخ جمعة طاير، وهو شخصية معروفه مؤيدة للحكومة من أقلية الويغور المسلمة والذي كان إمام أكبر مساجد الصين في شينجيانغ .

وقتلت الشرطة 2 من المهاجمين بالرصاص فيما اعتقل الثالث واسمه نور محمد عبدالله .

وحكم على عبدالله وغني حسن، بالإعدام بتهمة تشكيل وتزعم جماعات إرهابية والقتل، وذلك بموجب الحكم الذي أصدرته محكمة الشعب المتوسطة في كاشقار.

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