«المهندسين» تدعو «مميش وعازر» لاحتفالية «تفوق المهندس المدني»

قال الدكتور محمد عبدالغني، رئيس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، إن النقابة وجهت الدعوة للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس الاستشاري العالمي هاني عازر للمشاركة في احتفالية يوم تفوق المهندس المدني والمقرر عقده بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، السبت 18 أكتوبر تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.

وأوضح عبدالغني، أنه سيعقد على هامش اليوم منتدى لمناقشة مشروع حفر قناة السويس الجديدة، بحضور الفريق مهاب مميش واللواء مهندس عماد الألفي رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والمهندس يحيى زكي الرئيس التنفيذي لدار الهندسة، والمهندس إسماعيل عثمان.

بالإضافة إلى حلقة نقاشية حول المشروع القومي للطرق، بحضور المهندس هاني ضاحي وزير النقل، واللواء مهندس سعد الجيوشى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء مهندس عبدالله خيرى والدكتور مهندس اسامة عقيل، استاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس فضلا عن محاضرة للمهندس هانى عازر.

من جانبه، كشف المهندس عماد توماس، الأمين المساعد للشعبة، عن الانتهاء من اللوجو الخاص بالاحتفالية والذى يجسد جزء من المنشئات المدنية من مبانى وكبارى. مضيفا أن الاحتفالية ستشهد تكريم 10 من رواد الهندسة المدنية الذين لهم اسهامات هندسية ووطنية خاصة في المشاريع القومية بالاضافة إلى تكريم اوائل مشروعات التخرج في الهندسة المدنية بالجامعات المصرية والاجنبية، ليصبح تقليدا سنويًا.