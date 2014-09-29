«الشباب والرياضة» تستقبل التبرعات بجلود الأضاحي لتطور مرافق المحافظات

تشارك وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى الأوقاف والتنمية المحلية في تطوير الخدمات بمرافق المحافظات، من خلال قيام مراكز الشباب بالمحافظات باستقبال تبرعات الأهالي من جلود الأضاحي، وذلك للاستفادة من قيمتها في شراء سيارات ومستلزمات الإسعاف والمطافي بكل محافظة .

يأتي ذلك في إطار الدور الوطني والديني الذي تقوم به مراكز الشباب، وانطلاقاً من الدور الذي تقوم به الوزارات المعنية من أجل الارتقاء بكل ما يسهم في تطوير المجتمع.

ومن المقرر أن تقوم مراكز الشباب بالمحافظات باستلام تبرعات جلود الأضاحي بإيصال رسمي معتمد، يعقبه تسليم الأضاحي التي تم جمعها يوميا إلى الوحدة المحلية بإيصال معتمد.

ويأتي دور الوحدات المحلية بإتمام عمليات البيع بالطرق القانونية وتحويل القيمة إلى مرافق الإسعاف والمطافي من خلال المحافظة.