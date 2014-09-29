الموسى: قفزات عالية في عهد خادم الحرمين

رفع مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - والأسرة المالكة، والشعب السعودي، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني ال 84 للمملكة.

وقال في تصريح بهذه المناسبة، إن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - تغمده الله بواسع رحمته - أسس على مدى 50 عامًا من حياته - رحمه الله- لبناء دولة حضارية قوية الأركان مجتمعة تحت راية التوحيد، وجاء حكم أبناؤه من بعده : سعود، وفيصل، وخالد، وفهد - رحمهم الله- والملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- امتداد لذلك النهج القويم.

وأشار إلى أن استحضار أحداث مكانة ذلك اليوم في نفوس جيل اليوم هو عون لهم بإذن الله على شكر الله تعالى على نعمه التي أنعمها علينا على بلادنا من بعد الفرقة والفقر والخوف، وفي الوقت ذاته تذكيرهم بأن قادة هذه البلاد المباركة لايزالون أوفياء لخدمة الوطن وأبنائه، مستمدين منهجهم من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وأفاد أن المتتبع لمراحل بناء الدولة السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - حتى عهدنا الميمون عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز - أيده الله - يلحظ الفارق الكبير فيما كانت عليه الدولة في بدايات الإنشاء من اهتمام كبير بنهضة البلاد والمواطن رغم قلة الإمكانات آنذاك، ومع تدفق الخير أضحت بلادنا الآن يفاخر بتطورها ونهضتها العلمية والتنموية في مختلف المجالات.

وأوضح أن التعليم بالمملكة حظي بكريم الرعاية من الملك المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وشهد قفزات عالية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان همه وتفكيره العلم والمعرفة والنهوض بمستوى المواطن حتى وصل عدد جامعاتنا الحكومية إلى 28 جامعة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، تقدم التعليم الجامعي المتقدم بأساليب متطورة كما في الجامعة السعودية الإلكترونية التي أمر بإنشائها الملك عبدالله عام 1432ه، ولديها الآن عشرة فروع.

وأضاف أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي واصل نتائجه الإيجابية في تخريج كوادر جديدة لبناء الوطن من أرقى الجامعات العالمية في تخصصات أكاديمية متنوعة تلبي حاجة الوطن في الحاضر والمستقبل وفق رؤية استراتيجية سديدة وضعها قائد هذه البلاد المباركة، لتضمن بحول الله لبلادنا المكانة المرموقة من بين دول العالم.

وسأل مدير الجامعة السعودية الإلكترونية في ختام تصريحه " الله تعالى" أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله- موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه، ويتم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.